توقف خدمات نقل الركاب بالعبارات بين اليابان والصين

بكين - (جيجي برس)-- أعلنت الشركة المشغلة للعبارة الدولية ”جيان تشن هاو“ التي تربط شنغهاي بمدينتي كوبي وأوساكا غرب اليابان، تعليق خدمات نقل الركاب على متنها.

وأعلنت الشركة المشغلة، وهي شركة ”اليابان-الصين الدولية للعبارات“، يوم الاثنين أن هذا التعليق جاء بناءً على طلب من الجانب الصيني، الذي أبلغ الشركة بعدم إمكانية ضمان سلامة السفر بين البلدين.

ويبدو أن هذه الخطوة جاءت ردًا على دعوة بكين، الغاضبة من تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي الأخيرة حول احتمال وجود حالة طوارئ في تايوان، مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى اليابان.

بدأت خدمات العبارات على هذا الخط عام 1985 لتسهيل السفر بين اليابان والصين. كانت السفينة الحالية جيان تشن هاو، وهي سفينة حديثة البناء دخلت الخدمة في يونيو 2024، قد بدأت للتو في يونيو 2025 أولى خدمات الركاب على هذا المسار بعد خمس سنوات ونصف من التعليق بسبب جائحة كورونا.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)