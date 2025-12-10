اليابان تنفي بحزم ادعاءات الصين حول استخدام الرادار الموجّه ضد طائرتها العسكرية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - نفت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء إصرار بكين على أن استخدام الطائرات العسكرية الصينية للرادار على الطائرات المقاتلة اليابانية ”إجراء طبيعي“ لضمان سلامة الطيران.

صرح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا، في مؤتمر صحفي عُقد في طوكيو: ”حتى عند استخدام الرادار في عمليات البحث الميدانية لضمان سلامة الطيران، فإنه لا يُشغّل بشكل متقطع لأن ذلك يُخاطر بوقوع حوادث غير متوقعة“.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن طائرة مقاتلة صينية وجهت رادارها على نحو متقطع نحو طائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية يوم السبت فوق المياه الدولية بالقرب من محافظة أوكيناوا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي عُقد في بكين يوم الاثنين: ”إن تفعيل رادار البحث أثناء التدريب على الطيران أمر شائع في الطائرات المتمركزة على حاملات الطائرات في جميع الدول“، مضيفًا: ”إنه أيضًا إجراء طبيعي لضمان سلامة الطيران“.

وأضاف كيهارا: ”لا يُستخدم رادار المقاتلات لعمليات البحث فحسب، بل أيضًا للسيطرة على النيران، لذا لا تستطيع الطائرة المستهدفة تحديد النية بوضوح“.

وأضاف ”إن اليابان تعتقد أن الجانب الصيني انخرط في عمل خطير يتجاوز نطاق ما هو ضروري لسلامة الطيران“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)