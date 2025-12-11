ثورة في خدمات التوصيل: شركة ناشئة تختبر الطرود بالطائرات المسيّرة في اليابان

أخبار اليابان

فوكوشيما - (جيجي برس)-- نجحت شركة «إيمز روبوتيكس» اليابانية الناشئة، يوم الثلاثاء، في إجراء أول اختبار تاريخي لخدمة توصيل بالطائرات بدون طيار فوق خط سكة حديد في منطقة مأهولة بالسكان، بعيداً تماماً عن مجال رؤية المشغل، في مدينة ميناميسوما بمحافظة فوكوشيما.

الرحلة التجريبية، التي أُجريت بالتعاون مع شركة «ديلويت توهماتسو» للاستشارات، واستخدمت طائرة بدون طيار من طراز Soten صناعة شركة ACSL اليابانية، ودعمتها شركتا «ساغاوا إكسبريس» وسكك حديد شرق اليابان (JR East)، غطّت مساحة 3.5 كم من الشرق إلى الغرب و2.4 كم من الشمال إلى الجنوب.

انطلقت الطائرة من نقطة في مدينة ميناميسوما، حلّقت فوق خط JR جوبان النشط، أسقطت طرداً تجريبياً في موقع محدد، ثم التقطت طرداً آخر من نقطة مختلفة، وعادَت بسلام إلى قاعدتها – كل ذلك دون أي تدخل بصري مباشر من المشغل.

يُعدّ هذا الاختبار الأول من نوعه في اليابان الذي يجمع بين الطيران فوق خط سكة حديد نشط والتحليق في منطقة مأهولة (المستوى 4 في تصنيف الطيران بدون طيار) وتنفيذ مهام توصيل كاملة (تسليم + استلام).

صرّح الرئيس التنفيذي لشركة إيمز روبوتيكس، يوسوكي ميزوتاني: «هدفنا ليس فقط إثبات الجدوى التقنية، بل كسب ثقة المجتمع. سنواصل تطوير التكنولوجيا وإجراء المزيد من الاختبارات حتى يرى الناس بأمّ أعينهم مدى أمان هذه الطائرات وفائدتها في حياتهم اليومية».









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)