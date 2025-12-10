الصين تنشر بيانات صوتية بشأن حادثة الرادار

أخبار اليابان

بكين - (جيجي برس)-- نشرت وسيلة إعلامية صينية يوم الثلاثاء ما قالت إنه تسجيلات صوتية تُظهر قيام البحرية الصينية بإخطار قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية مسبقًا بتدريبات لطائرات مُتمركزة على متن حاملة الطائرات الصينية لياو نينغ.

ووفقًا لحساب ”يويوان تانتيان“ على منصات التواصل الاجتماعي، التابع لتلفزيون الصين المركزي الحكومي، فقد أرسلت سفينة تابعة للبحرية الصينية الإشعار باللغتين الصينية والإنجليزية، فيما ردّت سفينة من قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية باللغة الإنجليزية مؤكدةً استلام الرسالة. ويُرجّح أن الاتصال جرى عبر موجات الراديو.

ويأتي نشر التسجيلات في وقتٍ تتصاعد فيه التوترات بين اليابان والصين، وذلك عقب إعلان وزارة الدفاع اليابانية يوم الأحد أن طائرة عسكرية صينية وجّهت رادارها بشكل متقطع نحو طائرات مقاتلة تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية مرتين فوق أعالي البحار في غرب المحيط الهادئ، جنوب شرق محافظة أوكيناوا، بعد ظهر يوم السبت.

وبحسب يويوان تانتيان، فقد صدر الإخطار المسبق بشأن تدريب الطائرات المتمركزة على لياو نينغ مرتين بعد ظهر السبت.

ومع ذلك، دخلت قوات الدفاع الذاتي اليابانية منطقة التدريب، حيث اقتربت طائرة تابعة لها لمسافة نحو 50 كيلومترًا. وأضافت الوسيلة الصينية أن الطائرة اليابانية دخلت نطاق رصد الرادار الصيني، وأن الجيش الصيني رصد إشارات الرادار الصادرة عنها بشكل طبيعي عند دخولها منطقة البحث.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)