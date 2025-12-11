كويزومي ينتقد المعلومات الصينية قبل حادثة الرادار واصفًا إياها بأنها غير كافية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قال وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي يوم الأربعاء إنه رغم قيام الصين بإخطار اليابان بنيّتها تنفيذ تدريبات جوية عسكرية، فإنها لم تُقدّم معلومات كافية تسمح بتفادي وقوع مخاطر محتملة.

وجاء تصريح الوزير خلال مؤتمر صحفي طارئ، عقب نشر وسيلة إعلام صينية يوم الثلاثاء ما قالت إنه تسجيلات صوتية تُظهر البحرية الصينية وهي تُبلغ قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية مُسبقًا بخططها لتنفيذ تدريبات يوم السبت.

وبحسب وزارة الدفاع اليابانية، فقد قامت طائرة مقاتلة صينية من طراز J-15، تابعة لحاملة الطائرات لياونينغ، بتوجيه رادارها بشكل متقطع نحو مقاتلات يابانية من طراز F-15، كانت تقوم بمهام مراقبة المجال الجوي فوق أعالي البحار جنوب شرق محافظة أوكيناوا، أقصى جنوب اليابان، في اليوم نفسه.

وأشار كويزومي إلى تقرير وسائل الإعلام الصينية قائلاً ”إن سفينة حربية صينية أبلغت مدمرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية بأن الجانب الصيني سيبدأ تدريبات طيران“.

لكنّه أكد في الوقت نفسه أن الصين لم تُصدر إشعارًا ملاحيًا للطيارين (NOTAM) يتضمّن معلومات أساسية مثل توقيت التدريب وموقعه من حيث خطوط الطول والعرض، كما أنها لم تُصدر أي تحذير ملاحي رسمي.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)