قاذفات صينية وروسية تحلق معًا فوق جزيرة شيكوكو اليابانية لأول مرة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أفادت هيئة الأركان المشتركة بوزارة الدفاع اليابانية أن قاذفات صينية وروسية نفذت أول طلعة جوية مشتركة لها فوق منطقة شيكوكو غرب اليابان.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء، مينورو كيهارا، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: ”يجب اعتبار هذه الطلعة بمثابة عمل استعراضي ضد اليابان“. وأشار إلى أن الحكومة اليابانية أعربت، عبر القنوات الدبلوماسية، عن ”قلقها البالغ على الأمن القومي“ لبكين وموسكو.

وأفادت الهيئة يوم الثلاثاء أن قاذفتين روسيتين من طراز Tu-95 قادمتين من بحر اليابان، وقاذفتين صينيتين من طراز H-6، التقتا فوق بحر الصين الشرقي، وحلقتا معًا لمسافة طويلة بين جزيرتي أوكيناوا الرئيسية ومياكوجيما، الواقعة في أقصى جنوب اليابان.

ثم غيرت الطائرات مسارها فوق المحيط الهادئ قبالة شيكوكو للعودة إلى بحر الصين الشرقي. وخلال الطلعة، انضمت إليها مقاتلات صينية من طراز J-16. أفاد المكتب أيضاً برصد مقاتلات روسية من طراز سو-30 وطائرة إنذار مبكر من طراز إيه-50 فوق بحر اليابان.

ورداً على ذلك، تم إرسال مقاتلات تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية. وفي الوقت نفسه، أكد مسؤولون في الوزارة أن الطائرات الصينية والروسية لم تخترق المجال الجوي الياباني.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)