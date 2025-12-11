من الخيال إلى الواقع… اليابان تُشغّل أول سفينة ركاب بدون طاقم بشري

أخبار اليابان

أوكاياما - (جيجي برس)-- أعلنت مؤسسة نيبون يوم الأربعاء أن أول عبّارة ركاب عادية في العالم تعمل بتقنية الملاحة الذاتية بالكامل ستبدأ خدمتها التجارية بحلول نهاية مارس/ آذار 2026 على أقرب تقدير.

ووفقًا للمؤسسة، ستكون هذه المرة الأولى عالميًا التي تُشغّل فيها سفينة ركاب عادية تحمل ركابًا عاديين تجاريًا بتقنية الملاحة الآلية.

وبعد تركيب الأنظمة الآلية المتطورة، ستتمكن من إكمال رحلتها التي تستغرق 70 دقيقة دون تدخل بشري مباشر في القيادة في الظروف المناسبة.

سيبقى طاقم بشري على متن السفينة للطوارئ وخدمة الركاب، لكن الملاحة نفسها ستكون آلية بالكامل عندما تسمح الأحوال الجوية. ويهدف المشروع إلى معالجة نقص البحارة المؤهلين وتقليل الحوادث الناتجة عن الخطأ البشري.

ستنطلق الرحلات التجريبية في يناير/ كانون الثاني 2026، تليها الخدمة التجارية الكاملة ذاتية القيادة بحلول نهاية مارس، لتسجّل اليابان رقماً قياسياً عالمياً جديداً في النقل البحري الذكي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)