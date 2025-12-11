وداعًا لـ ”العميل دائمًا على حق“… قواعد صارمة في اليابان ضد السلوكيات المسيئة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قررت وزارة العمل اليابانية أن تبدأ، اعتبارًا من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2026، بتطبيق قانون مُعدّل يفرض على الشركات اتخاذ إجراءات لحماية موظفيها من مضايقات العملاء والسلوكيات المسيئة.

ويأتي هذا القرار، الصادر الأربعاء، في إطار تعديل قانون تعزيز تدابير العمل الشاملة، الذي أُقِرّ في وقت سابق من هذا العام.

وقد قدمت الوزارة في اليوم نفسه مسودة توجيهات خاصة بهذه التدابير إلى لجنة وزارية، متضمنةً أمثلة واضحة على أشكال إساءة معاملة العملاء. ومن المقرر الانتهاء من الصيغة النهائية للتوجيهات بحلول فبراير/ شباط 2026، بعد استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.

وتتضمن المسودة أمثلة على المضايقات، مثل المطالب المفرطة أو التعجيزية، والاعتداءات النفسية كالتشهير والإهانات اللفظية، إضافة إلى السلوكيات الترهيبية مثل الصراخ.

كما تدعو المسودة الشركات إلى وضع تدابير محددة لمواجهة هذه الانتهاكات، وإلى إنشاء أنظمة استشارية تتيح للموظفين الإبلاغ وطلب المساعدة عند التعرض لمضايقات العملاء.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)