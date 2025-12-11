من الفئة الاقتصادية حتى الفاخرة… نيسان توحّد تقنية مساعدة السائق

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة نيسان موتور اليابانية أنها ستزوّد مجموعة واسعة من طرازاتها، من السيارات الصغيرة إلى الفاخرة، بالجيل الجديد من نظام ProPilot لمساعدة السائق، والمبني على تقنيات القيادة الذاتية.

وقالت الشركة يوم الأربعاء إن النظام سيعتمد على برمجيات ذكاء اصطناعي متقدمة طوّرتها شركة Wayve Technologies Ltd البريطانية الناشئة، مما سيتيح قدرة القيادة دون استخدام اليدين.

وتخطط نيسان لطرح أول سيارة إنتاجية مزودة بهذا النظام في اليابان خلال السنة المالية 2027، على أن تتوسع لاحقًا إلى الولايات المتحدة وأسواق دولية أخرى.

وتسعى نيسان من خلال هذا التوجّه إلى تعزيز جاذبية طرازاتها ودعم مبيعاتها التي تشهد تراجعًا.

كما أكدت نيسان وشركة Wayve أنهما وقّعتا اتفاقيات للتطوير المشترك للنظام الجديد.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)