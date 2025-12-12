ردًّا على التحركات الصينية – الروسية... طوكيو وواشنطن تنفذان مناورات عسكرية فوق بحر اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت هيئة الأركان المشتركة اليابانية، يوم الخميس، أن مقاتلات تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية أجرت مناورات مشتركة فوق بحر اليابان مع قاذفات أمريكية، في خطوة منسّقة تهدف إلى التصدي للتهديدات العسكرية المتزايدة من الصين وروسيا.

وشارك في الطلعة الجوية ثلاث مقاتلات يابانية من طراز إف-35 وثلاث من طراز إف-15، إلى جانب قاذفتين إستراتيجيتين أمريكيتين من طراز بي-52، وفقًا للهيئة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إن التدريبات ”تُظهر بشكل واضح الإرادة القوية لكل من اليابان والولايات المتحدة في عدم السماح بأي محاولات لتغيير الوضع الراهن بالقوة“.

وتأتي هذه المناورات في وقت تشهد فيه اليابان تصاعدًا في التوترات الأمنية في محيطها الإقليمي. فقبل أيام فقط، وجّهت طائرة مقاتلة صينية من طراز جي-15 — كانت قد أقلعت من حاملة الطائرات الصينية لياونينغ — رادارها نحو مقاتلات يابانية كانت تُجري مهام الرد على اختراقات محتملة للمجال الجوي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)