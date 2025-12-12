اليابان تحتفل بانضمام 6 عناصر جديدة إلى قائمة اليونسكو للتراث غير المادي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قررت لجنة حكومية دولية تابعة لليونسكو، يوم الخميس، إدراج 6 عناصر جديدة من اليابان في قائمة التراث الثقافي غير المادي، من بينها مهرجان موراكامي في مدينة موراكامي بمحافظة نييغاتا في وسط البلاد.

ويُمثل هذا القرار أول إضافة يابانية للقائمة منذ تسجيل صناعة الساكي التقليدية العام الماضي.

وتشمل أربعة من العناصر الستة — وهي مهرجان موراكامي، ومهرجان أوفوني في هيتاشي أوتسو بمدينة كيتايباراكي بمحافظة إيباراكي، ومهرجان هيكياما تسوكياما في ضريح هوجوزو هاتشيمانغو بمدينة إيميزو بمحافظة توياما، ومهرجان أوتسو هيكياما بمدينة أوتسو بمحافظة شيغا — فئة “ياما، هوكو، ياتاي” الخاصة بمهرجانات العوامات.

أما العنصر الخامس، وهو ورق غانبي المصنوع يدويًا من ألياف تورينوكو في إيتشيزن بمحافظة فوكوي، فسيُسجّل ضمن فئة “واشي”، بينما تُضاف تقنيات نسج حصائر التاتامي “ناكاتسوغي–أوموتي” ضمن فئة “المهارات والتقنيات والمعارف التقليدية لحفظ ونقل العمارة الخشبية”.

وقد جاءت هذه العناصر الستة كترشيحات موسّعة لثلاث فئات يابانية مُسجّلة مسبقًا ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي، وبذلك يظل العدد الإجمالي للعناصر اليابانية المدرجة في القائمة ثابتًا عند 23 عنصرًا.

























(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)