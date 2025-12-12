الولايات المتحدة تُوازن بعناية علاقاتها مع اليابان والصين وسط التوترات الإقليمية

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- تجنبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، الانحياز لأي طرف في التوترات المتصاعدة بين اليابان والصين على خلفية تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية سناء تاكايتشي بشأن احتمال اتخاذ إجراء طارئ في تايوان.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في مؤتمر صحفي: ”يعتقد ترامب أن على الولايات المتحدة أن تكون قادرة على إقامة علاقة عمل جيدة مع الصين مع الحفاظ على تحالفنا القوي للغاية مع اليابان“.

وأضافت ليفيت أن تاكايتشي وترامب بنيا علاقة طيبة. وقالت: ”اليابان حليف قوي للولايات المتحدة، ويتجلى ذلك في علاقتهما الشخصية (تاكايتشي وترامب) وعلاقاتنا التجارية المستمرة“.

وفي الوقت نفسه، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ تربطهما ”علاقة عمل جيدة“، وهو ما يعتبره الرئيس الأمريكي ”أمراً جيداً“ للولايات المتحدة.

تخوض واشنطن وبكين مفاوضات تجارية، تشمل احتمال شراء الصين لفول الصويا الأمريكي. ويُعتقد أن ترامب ينأى بنفسه عن الخلاف الياباني الصيني مراعاةً لبكين، إذ يسعى إلى تحقيق إنجاز قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي العام المقبل.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)