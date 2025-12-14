الولايات المتحدة تُشكّل تحالفًا لسلاسل التوريد مع اليابان ودول أخرى

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستُطلق تحالفًا مع اليابان ودول أخرى لتعزيز سلاسل توريد المعادن الحيوية والذكاء الاصطناعي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن شراكة ”باكس سيليكا“ هي ”مبادرة استراتيجية تقودها الولايات المتحدة لبناء سلسلة توريد آمنة ومزدهرة وقائمة على الابتكار في مجال السيليكون، بدءًا من المعادن الحيوية ومدخلات الطاقة وصولًا إلى التصنيع المتقدم وأشباه الموصلات وبنية الذكاء الاصطناعي التحتية والخدمات اللوجستية“.

وصرح جاكوب هيلبرغ، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية، لوسائل الإعلام الأمريكية، بأن مواءمة مناهج الأمن الاقتصادي للشركاء ستُمكّنهم من تحقيق التماسك اللازم لعرقلة مبادرة ”الحزام والطريق“ الصينية.

ويضمّ شركاء ”باكس سيليكا“ المؤسسون أيضًا كوريا الجنوبية وأستراليا وإسرائيل وسنغافورة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)