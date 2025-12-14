رغم الازدحام… الوحدة تلاحق نحو نصف سكان اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر أول استطلاع رأي حكومي شامل حول الوحدة والعزلة، نشره مكتب مجلس الوزراء يوم الجمعة، أن نحو نصف اليابانيين يعانون من هذه المشاعر في حياتهم اليومية.

أجاب 48.4% من المشاركين بأنهم يشعرون بالوحدة والعزلة أو إلى حد ما، مقابل 49.6% أكدوا عدم شعورهم بها أو عدم شعورهم بها إطلاقاً، فيما امتنع 2% عن الإجابة. وأجري الاستطلاع في أكتوبر الماضي على عينة تمثيلية من 3000 شخص فوق سن العشرين.

عند سؤالهم عن الصورة التي تتبادر إلى أذهانهم عند سماع مصطلح الوحدة والعزلة، مع إتاحة إجابات متعددة، اختار 60.2% أنها شيء يؤثر سلباً على الصحة النفسية والجسدية، و59.3% رأوها تجربة قد يمر بها أي شخص في مراحل مختلفة من الحياة، و45.5% اعتبروها أمراً جيداً التحدث عنه مع الآخرين.

أكد مسؤول في مكتب مجلس الوزراء أن النتائج تثبت أن الوحدة ليست حالة نادرة، بل قد تصيب أي فرد في أي مرحلة، مشدداً على ضرورة نشر الوعي لتشجيع طلب المساعدة. ووصفت الحكومة الاستطلاع بأنه بوصلة لصياغة سياساتها المستقبلية، خاصة مع ارتفاع حالات الانتحار وتداعيات جائحة كورونا التي أضعفت الروابط الاجتماعية، وتخطط لدمج النتائج في استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الوحدة من خلال تعزيز الدعم النفسي والأنشطة المجتمعية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)