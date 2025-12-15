【فيديو】«الدب» كانجي عام 2025 في اليابان بعد تصاعد الحوادث القاتلة
اختار اليابانيون مطقع الكانجي الذي يدل على «الدب» ليعبر عن عام 2025، وذلك على خلفية الزيادة غير المسبوقة في ظهور الدببة وما خلّفته من أضرار واسعة في مختلف مناطق البلاد خلال العام الجاري. وجرى الإعلان عن نتائج الاستطلاع السنوي من قبل جمعية مقرها كيوتو تُعنى بالترويج لاستخدام الكانجي، حيث كُتب الحرف المختار بأسلوب الخط التقليدي في معبد كييوميزو-ديرا بمدينة كيوتو، على يد كبير الكهنة موري سيهان، مستخدمًا ورقة كبيرة من ورق الواشي الياباني.
(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)