إحياء ذكرى حادثة نانجينغ في الصين في الذكرى الثامنة والثمانين

أخبار اليابان

نانجينغ - (جيجي برس)-- أُقيمت مراسم تأبين رسمية في مدينة نانجينغ بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين، يوم السبت، بمناسبة الذكرى الثامنة والثمانين لحادثة نانجينغ التي ارتكبها الجيش الإمبراطوري الياباني السابق.

وقال شي تايفنغ، رئيس قسم التنظيم في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، في كلمته خلال المراسم: ”لن نتسامح أبدًا مع أي مخطط لإحياء النزعة العسكرية، أو تحدي النظام الدولي لما بعد الحرب، أو تقويض السلام والاستقرار العالميين“، في إشارة واضحة إلى تحذيره من احتمال ميل اليابان نحو اليمين.

وقد أعلنت الصين يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول، ذكرى اندلاع الحادثة عام 1937، يوم حداد وطني منذ عام 2014.

وتُحيي إدارة الرئيس الصيني شي جين بينغ هذا العام الذكرى الثمانين لانتصار الصين في الحرب ضد اليابان.

أقيم حفل يوم السبت وسط احتجاجات شديدة من الصين على تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية سناء تاكايتشي الأخيرة بشأن احتمال اتخاذ إجراءات طارئة في تايوان.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)