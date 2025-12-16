العدّ التنازلي لرحيل آخر باندا من اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت حكومة طوكيو، يوم الاثنين، أن آخر دبّي باندا عملاقين في اليابان، شياو شياو ولي لي من حديقة حيوان أوينو في العاصمة، سيعودان إلى الصين في أواخر شهر يناير/ كانون الثاني.

وُلد التوأم، ذكرًا وأنثى، في حديقة الحيوان الواقعة في حي تايتو عام 2021، وبقيا فيها منذ ولادتهما. وبموجب اتفاق مبرم بين حكومة طوكيو وجمعية حماية الحياة البرية الصينية، يتعيّن تسليم التوأمين إلى الصين، التي تحتفظ بحق ملكية جميع حيوانات الباندا العملاقة في العالم، بحلول فبراير/شباط 2026.

وحددت حكومة طوكيو يوم 25 يناير/كانون الثاني موعدًا أخيرًا لزيارة الباندا في حديقة أوينو، على أن تتم إعادتهما إلى الصين خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 31 من الشهر نفسه. كما سيُشترط الحجز المسبق لمشاهدتهما اعتبارًا من 23 ديسمبر/ كانون الأول.

وفي هذا السياق، طلبت حكومة طوكيو من الصين إرسال زوج جديد من الباندا، غير أنه لم يتضح بعد ما إذا كان هذا الطلب سيُلبّى.

وسيمثل رحيل شياو شياو ولي لي نهاية أكثر من خمسة عقود من وجود الباندا العملاقة في اليابان، وهي مسيرة بدأت عام 1972 بوصول كانغ كانغ ولان لان، أول زوج من الباندا، إلى حديقة حيوان أوينو، احتفالًا بتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين اليابان والصين في العام نفسه.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)