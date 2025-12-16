الحمض النووي يحل لغزًا تاريخيًا: التعرف على ضحية من قصف هيروشيما الذري

أخبار اليابان

هيروشيما - (جيجي برس)-- أعلنت حكومة مدينة هيروشيما، غرب اليابان، يوم الاثنين، عن التعرف على رفات إحدى ضحايا القصف الذري الأمريكي الذي استهدف المدينة عام 1945، وذلك باستخدام أول فحص للحمض النووي لشعر محفوظ.

تبين أن الضحية هي هاتسوي كاجياما، التي كانت تبلغ من العمر 13 عامًا عندما لقيت حتفها في القصف الذي وقع في 6 أغسطس/ آب 1945.

جاء هذا الإنجاز بعد استفسار أجراه ابن أختها، شوجي كاجياما، البالغ من العمر 60 عامًا، في مدينة فوتشو بمحافظة هيروشيما، في شهر مايو/ أيار. وقد تواصل مع المدينة بعد أن لاحظ تشابهًا كبيرًا بين اسم مُدرج في سجل النصب التذكاري في حديقة السلام التذكارية واسم شقيقتها الناجية.



بناءً على طلب المدينة، قارنت جامعة كاناغاوا لطب الأسنان في يوكوسوكا، بالقرب من طوكيو، الحمض النووي المستخلص من الشعر المحفوظ مع الحمض النووي للشقيقة، ووجدت نتائج تتوافق مع صلة قرابة، وفقًا لما أفاد به مسؤولو المدينة.

ويعتزم الأقارب المطالبة باستعادة الرفات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)