الصين تتصدر قائمة المشترين الأجانب للأراضي قرب المناطق الأمنية في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر تقرير مسح حكومي صدر يوم الثلاثاء أن الأفراد والكيانات الصينية استحوذوا على الحصة الأكبر من المشترين غير اليابانيين للأراضي والمنشآت قرب المناطق ذات الأهمية الأمنية لليابان خلال السنة المالية 2024.

وبلغ إجمالي معاملات الأراضي والمنشآت الواقعة قرب مواقع أمنية هامة 113,827 معاملة - منها 69,677 للأراضي و44,150 للمنشآت - خلال السنة المنتهية في مارس/ آذار 2025.

ومن هذا الإجمالي، شكل الأفراد والكيانات الأجنبية 3,498 معاملة، أي ما يعادل 3.1%.

بحسب البلد والمنطقة، بلغت مشتريات الأفراد والكيانات من الصين، بما فيها هونغ كونغ، 1674 عملية شراء، أي ما يعادل 47.5% من إجمالي عمليات الاستحواذ الأجنبية، تلتها تايوان بنسبة 11.7%، ثم كوريا الجنوبية بنسبة 10.7%، والولايات المتحدة بنسبة 6.0%.

ولم يتم تأكيد أي أنشطة تخريبية تستهدف المواقع الأمنية الهامة انطلاقاً من العقارات المستحوذ عليها، مثل التشويش اللاسلكي، وفقاً للتقرير.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)