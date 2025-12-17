اليابان تُرسل مدنيين إلى منظمة دعم غزة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- تعتزم الحكومة اليابانية إرسال موظفين مدنيين، بحلول نهاية هذا العام على أقرب تقدير، إلى مركز التنسيق المدني العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي يُشرف على وقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية في قطاع غزة الفلسطيني.

وتدرس الحكومة إرسال مسؤول أو اثنين من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، أو منظمات غير حكومية، أو جهات أخرى، لإظهار التزام اليابان بدعم تعافي غزة وإعادة إعمارها.

وقد أُنشئ مركز التنسيق المدني العسكري في إسرائيل بمبادرة أمريكية بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول.

ويضم المركز كوادر عسكرية ومدنية من أكثر من 20 دولة لمراقبة وقف إطلاق النار وتنسيق جهود المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)