طوكيو ثاني أفضل مدينة في العالم

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- صعدت طوكيو إلى المركز الثاني للمرة الأولى في تصنيف «أقوى المدن العالمية»، وفق تقرير صدر يوم الأربعاء عن مركز أبحاث ياباني، مدفوعة بارتفاع ملحوظ في أعداد الزوار القادمين إلى اليابان.

وتصدّرت لندن التصنيف، في حين تراجعت نيويورك إلى المركز الثالث بعد أن كانت تحتل المركز الثاني في العام السابق.

وقام معهد الاستراتيجيات الحضرية التابع لمؤسسة موري التذكارية بتقييم 48 مدينة حول العالم في تقريره المعنون «مؤشر المدن العالمية الأقوى لعام 2025»، مستندًا إلى 72 مؤشرًا موزعة على ست فئات رئيسية، من بينها الاقتصاد، والتفاعل الثقافي، وجودة الحياة.

وحافظت طوكيو على حضورها المتقدم بعد أن احتلت المركز الثالث لمدة 9 أعوام متتالية حتى عام 2024، وتميّزت هذا العام بارتفاع تقييمها في فئة جودة الحياة، وهو ما عُزي إلى تنوّع خيارات الطعام وانخفاض الأسعار نسبيًا بفعل ضعف الين الياباني. غير أن المدينة جاءت في المرتبة التاسعة والعشرين من حيث مستويات الأجور.

وعلى صعيد المدن اليابانية الأخرى، قفزت أوساكا إلى المركز الثامن عشر بعد أن كانت في المرتبة الخامسة والثلاثين، مدعومة باستضافتها لمعرض إكسبو العالمي 2025، إلى جانب حصولها على تقييمات مرتفعة في مجالي الطعام والتسوق. أما مدينة فوكوؤكا، فقد حلّت في المركز الأربعين ضمن التصنيف.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)