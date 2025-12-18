هوندا تُخفّض إنتاجها في اليابان والصين بسبب نقص رقائق أشباه الموصلات

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة هوندا موتور، يوم الأربعاء، عن عزمها خفض إنتاج السيارات في عدد من مصانعها في اليابان والصين، وذلك اعتبارًا من أواخر هذا الشهر وحتى أوائل يناير/ كانون الثاني، بسبب استمرار النقص في أشباه الموصلات.

وفي اليابان، تعتزم الشركة تعليق العمليات في مصنع يوري بمحافظة سايتاما ومصنع سوزوؤكا بمحافظة مي يومي 5 و6 يناير/ كانون الثاني، إضافة إلى عطلة رأس السنة، على أن يجري تقليص الإنتاج في الموقعين نفسيهما يومي 7 و9 يناير/ كانون الثاني.

أما في الصين، فستوقف هوندا عملياتها لمدة خمسة أيام ابتداءً من 29 ديسمبر في ثلاثة مصانع تديرها بالشراكة مع شركة دونغفنغ موتور، وذلك وفقًا للخطة المعلنة سابقًا.

وكانت الشركة قد خفّضت إنتاجها من السيارات في أمريكا الشمالية خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين، نتيجة نقص رقائق أشباه الموصلات التي توفرها شركة نيكسبيريا، في ظل التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)