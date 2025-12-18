وزيرا دفاع اليابان وبريطانيا يعربان عن قلق مشترك إزاء تحركات الصين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعرب وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي ونظيره البريطاني جون هيلي عن قلقهما البالغ إزاء التحركات العسكرية الصينية، بما في ذلك التحليق المشترك الأخير لقاذفات صينية وروسية قبالة سواحل المحيط الهادئ.

وخلال مؤتمر عبر تقنية الاتصال المرئي عُقد يوم الأربعاء، أوضح كويزومي موقف الحكومة اليابانية إزاء قيام الصين باستخدام رادار عسكري لاستهداف مقاتلات تابعة لقوات الدفاع الجوي اليابانية، مؤكدًا أن طوكيو تتابع هذه التطورات بجدية.

واتفق الوزيران على ضرورة التعامل مع مثل هذه الحوادث بهدوء، مع الحفاظ في الوقت ذاته على موقف حازم يضمن الاستقرار الإقليمي ويحول دون التصعيد غير المقصود.

كما شددا مجددًا على أهمية تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين، بما في ذلك المضي قدمًا في مشروع التطوير المشترك للجيل القادم من الطائرات المقاتلة، الذي تشارك فيه اليابان وبريطانيا وإيطاليا.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)