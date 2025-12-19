اليابان تُفعّل قانونًا شاملًا لتنظيم شركات تكنولوجيا المعلومات الكبرى

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- دخل قانون تعزيز المنافسة في برمجيات الهواتف الذكية في اليابان حيز التنفيذ الكامل يوم الخميس، بهدف تنظيم شركات تكنولوجيا المعلومات الكبرى في سوق أنظمة تشغيل الهواتف الذكية.

يحظر القانون على شركتي جوجل وآبل منع استخدام خدمات الدفع الخاصة بشركات أخرى، ويفرض عقوبات على المخالفين.

ويسمح القانون لموزعي التطبيقات بتوجيه المستخدمين إلى خدمات الدفع الخارجية الخاصة بهم.

ابتداءً من اليوم نفسه، حددت آبل رسوم استخدام خدمات الدفع الخارجية بنسبة تصل إلى 15%، بينما حددت جوجل رسومها بنسبة تصل إلى 20%.

ومن المتوقع أن يُخفف التشريع الجديد العبء على مُشغّلي التطبيقات، حيث كانت آبل وجوجل تُلزمانهم سابقًا باستخدام خدمات الدفع الخاصة بهما، بفرض رسوم تصل إلى 30% من المبيعات.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)