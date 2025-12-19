اليابان تؤكد التزامها بالمبادئ الثلاثة غير النووية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- جدّد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا، يوم الجمعة، تأكيد التزام اليابان الثابت بمبادئها الثلاثة المناهضة للأسلحة النووية، والمتمثلة في عدم امتلاكها، وعدم إنتاجها، وعدم السماح بدخولها إلى أراضيها.

وخلال مؤتمر صحفي، شدّد كيهارا على أن الحكومة «تتمسك التزامًا راسخًا بالمبادئ الثلاثة المناهضة للأسلحة النووية بوصفها سياسة وطنية ثابتة»، موضحًا أن هذا الموقف لم يطرأ عليه أي تغيير.

وجاءت تصريحاته ردًا على سؤال حول موقف الحكومة في أعقاب تصريح أدلى به مسؤول حكومي ياباني رفيع المستوى، يوم الخميس، قال فيه إن اليابان ينبغي أن تمتلك أسلحة نووية، وهو ما أثار موجة من الجدل.

كما نفى كيهارا بشكل قاطع إمكانية ما يُعرف بـ«المشاركة النووية»، والتي تقوم على نشر أسلحة نووية أمريكية داخل اليابان، مؤكدًا أن «هذا الخيار غير مقبول على الإطلاق في ضوء المبادئ الثلاثة المناهضة للأسلحة النووية، وكذلك القوانين المحلية المعمول بها».

وفي السياق نفسه، وجّه الجنرال ناكاتاني، وزير الدفاع السابق وعضو الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، انتقادات واضحة لتصريحات المسؤول الحكومي الرفيع، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالموقف التقليدي لليابان تجاه القضايا النووية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)