سيناريو مرعب: تقديرات جديدة تكشف حجم الخسائر البشرية لزلزال طوكيو المحتمل

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- حذّرت الحكومة اليابانية من أن عدد القتلى قد يصل، في أسوأ السيناريوهات، إلى نحو 18 ألف شخص، يتركز معظمهم في طوكيو وثلاث محافظات مجاورة، في حال وقوع زلزال داخلي قوي تبلغ شدته قرابة 7 درجات في قلب العاصمة، وذلك وفقًا لتقديرات جديدة للأضرار أُعلنت يوم الجمعة.

وأضافت الحكومة أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن مثل هذا الزلزال قد تصل إلى 83 تريليون ين.

وبحسب التقديرات التي أعدّها فريق عمل حكومي، فإن الزلزال المفترض سيسجّل شدة لا تقل عن 6 درجات على مقياس الشدة الزلزالية الياباني (الذي يبلغ حده الأقصى 7 درجات) في مناطق واسعة، ولا سيما في طوكيو ومحافظات تشيبا وكاناغاوا وسايتاما.

ومن المتوقع أن تبلغ الأضرار ذروتها إذا وقع الزلزال في حوالي الساعة السادسة مساءً في يوم شتوي عاصف، مع هبوب رياح بسرعة 8 أمتار في الثانية. وفي هذا السيناريو، قد ينهار نحو 110 آلاف مبنى، بينما يُحتمل أن تلتهم الحرائق قرابة 270 ألف مبنى آخر. وتشير التقديرات إلى أن نحو 5300 شخص قد يفقدون حياتهم جراء انهيار المباني، في حين قد يلقى نحو 12 ألف شخص حتفهم بسبب الحرائق.

ورغم خطورة هذه الأرقام، أوضحت الحكومة أن العدد الإجمالي للمباني المعرضة للانهيار أو الاحتراق انخفض بأكثر من 30% مقارنة بتقديرات عام 2013، ويُعزى ذلك إلى التقدم في تعزيز مقاومة المباني السكنية للزلازل، والتوسع في استخدام أنظمة العزل الزلزالي، إضافة إلى تراجع فرص اندلاع الحرائق. كما انخفض إجمالي عدد الضحايا المقدّر بأكثر من 20% مقارنة بالتقديرات السابقة.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)