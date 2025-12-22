إغلاق مقهى الممثل الياباني واتانابي كين بعد دعمه لإعادة الإعمار

أخبار اليابان

ميياغي - (جيجي برس)-- أُغلق مقهى أسسه الممثل الياباني واتانابي كين عام 2013، والذي لعب دورًا في جهود إعادة إعمار مدينة كيسينوما بمحافظة ميياغي، بعدما كانت قد تضررت بشدة جراء الزلزال والتسونامي المدمرين في مارس/آذار 2011.

واكتسب مقهى «كي-بورت»، الواقع أمام ميناء الصيد في مدينة كيسينوما شمال شرقي اليابان، شهرة واسعة تجاوزت حدود المدينة، مستقطبًا زوارًا من داخل محافظة ميياغي وخارجها، ضمن منطقة توهوكو الشمالية الشرقية.

وقال واتانابي، البالغ من العمر 66 عامًا، للصحفيين يوم السبت، قبل يوم واحد من إغلاق المقهى: «قررت إغلاق المقهى بسبب تقدمي في السن، والبحث عن شخص أصغر سنًا يمكنه تولي إدارته».

وكان واتانابي قد بدأ زيارة مراكز الإيواء في المناطق المنكوبة بعد وقت قصير من وقوع الكارثة، قبل أن يقرر افتتاح المقهى في موقع يطل مباشرة على الميناء، بهدف توفير مساحة تجمع للناس يتبادلون فيها الحديث والابتسامات.

وكان الممثل يحرص على تقديم الخدمة بنفسه للزبائن مرة كل شهرين تقريبًا، كما اعتاد إرسال رسائل مكتوبة بخط يده إلى المقهى عبر جهاز الفاكس بشكل شبه يومي، في تعبير عن ارتباطه المستمر بالمكان ورواده.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)