اليابان تحتفي بعيد ميلاد الإمبراطور الأب الثاني والتسعين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أتمّ الإمبراطور الياباني الأب أكيهيتو، والد الإمبراطور ناروهيتو، عامه الثاني والتسعين يوم الثلاثاء.

وكان قد شُخِّص الإمبراطور السابق في مايو/أيار الماضي بما يُعرف بنقص تروية عضلة القلب الصامت، وهي حالة ينخفض فيها تدفّق الدم إلى عضلة القلب من دون ظهور أعراض واضحة، وبدأ في يوليو/تموز بتناول دواء جديد. ووفقًا لأحد مساعديه، فقد حافظت حالته الصحية على استقرار نسبي منذ ذلك الحين.

وبالتزامن مع الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، استعاد الإمبراطور الفخري ذكرياته المرتبطة بتلك الحقبة، بما في ذلك إجلاؤه إلى الريف أثناء الحرب، ولقاءه أبناء الجيل الثاني من اليابانيين المقيمين في الفلبين خلال زيارته للبلاد عام 2016.

وكان أكيهيتو قد دخل المستشفى في مايو لإجراء فحوصات طبية، ثم مرة أخرى في يوليو/ تموز لبدء العلاج الجديد الخاص بالقلب. وأظهرت الفحوصات السابقة للعلاج إصابته أيضًا باضطراب نظم القلب فوق البطيني، وهو اضطراب يتسم بتسارع نبضات القلب، ومن المتوقع أن يسهم الدواء الجديد في تحسين هذه الحالة كذلك.

ومنذ خروجه من المستشفى، يحرص الإمبراطور الأب على الحفاظ على لياقته البدنية من خلال المشي وممارسة التمارين الرياضية بوتيرة معتدلة لا تشكّل عبئًا على قلبه. كما يواصل نشاطه العلمي، حيث يداوم على إجراء أبحاثه حول تصنيف أسماك القوبيون مرتين أسبوعيًا في مختبر الأبحاث البيولوجية داخل القصر الإمبراطوري.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)