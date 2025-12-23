طوكيو ترسم حدود العمالة الأجنبية للسنوات الثلاث المقبلة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- اقترحت هيئات حكومية يابانية، من بينها وكالة خدمات الهجرة، يوم الثلاثاء، وضع سقف لعدد العمال الأجانب الحاصلين على صفة «العمالة الماهرة المحددة» والمسجلين ضمن برنامج جديد لتنمية المهارات والتوظيف، عند 1,231,900 عامل حتى نهاية السنة المالية 2028.

وخلال اجتماع عقده خبراء معنيون، طُرحت أيضًا خطة لإضافة ثلاثة قطاعات عمل جديدة يمكن لهؤلاء العمال الأجانب العمل فيها، وهي: توريد البياضات وتوزيعها وتخزينها، إضافة إلى قطاع إعادة تدوير الموارد.

ومن المقرر أن تعتمد الحكومة هذه الخطط رسميًا خلال اجتماع لمجلس الوزراء يُنتظر عقده في يناير/كانون الثاني المقبل.

وبموجب المقترح، سيُحدد سقف عدد العمال الأجانب الحاصلين على وضع الإقامة من الفئة الأولى ضمن نظام «المهارات المحددة» عند 805,700 عامل. ويتيح هذا الوضع الإقامة في اليابان لمدة تصل إلى خمس سنوات.

كما سيستقبل برنامج تنمية المهارات والتوظيف الجديد، المزمع إطلاقه في أبريل/نيسان 2027 ليحل محل نظام التدريب التقني الحالي للأجانب، ما يصل إلى 426,200 شخص في 17 قطاعًا مهنيًا.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)