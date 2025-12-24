اليابان تتحرك لاحتواء خطر بطاريات الليثيوم المشتعلة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أصدرت الحكومة اليابانية، يوم الثلاثاء، حزمة شاملة من الإجراءات تهدف إلى القضاء على حرائق بطاريات الليثيوم-أيون الخطرة بحلول عام 2030، وذلك عقب تزايد حوادث الاشتعال المرتبطة بهذه البطاريات التي يتسارع استخدامها في الأجهزة الإلكترونية والسيارات الكهربائية.

وتحثّ الحزمة، التي أعدّتها جهات حكومية مركزية من بينها وزارة البيئة، الحكومات المحلية والشركات على ضمان التخلص الآمن والسليم من بطاريات الليثيوم-أيون المستعملة، في محاولة للحد من المخاطر المتزايدة المرتبطة بها.

وتُعدّ البطاريات المنتفخة أو المشوّهة من أكثر الأنواع عرضة للاشتعال، في حين تواجه البلديات، المسؤولة عن جمع النفايات المنزلية، صعوبات متزايدة في التعامل مع الحرائق الناتجة عن سوء التخلص من هذه البطاريات.

وفي هذا السياق، تعتزم الحكومة المركزية دراسة آليات جمع وتخزين ومعالجة بطاريات الليثيوم-أيون المتبعة في البلديات المختلفة، بهدف تحديد الممارسات الناجحة وتعميمها على مستوى البلاد.

كما تخطط الحكومة لعقد مشاورات موسعة تضم البلديات والمصنّعين وشركات معالجة النفايات، من أجل وضع تدابير عملية للتعامل الآمن مع البطاريات المنتفخة أو المتضررة، وتعزيز أنظمة الوقاية من الحرائق المرتبطة بها.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)