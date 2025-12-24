لماذا يتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي في اليابان مقارنة بالدول المتقدمة؟

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلن مكتب مجلس الوزراء الياباني، يوم الثلاثاء، أن اليابان حلّت في المرتبة الرابعة والعشرين من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بين الدول الأعضاء الثماني والثلاثين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وأوضح المكتب أن هذا الترتيب يُعدّ الأدنى لليابان منذ عام 1994، وهو العام الذي بدأت فيه إتاحة البيانات المقارنة بين الدول.

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في اليابان 33,785 دولارًا أمريكيًا، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 4.1% مقارنة بالعام السابق، ما أدى إلى تراجع البلاد مركزين في التصنيف. ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي عند تحويله إلى الدولار الأمريكي، نتيجة ضعف الين أمام الدولار.

وتصدّرت لوكسمبورغ القائمة، تلتها إيرلندا ثم سويسرا، في حين جاءت الولايات المتحدة في المرتبة السادسة.

أما إجمالي الناتج المحلي الاسمي لليابان، فقد بلغ 4,186.9 مليار دولار، لتحتل بذلك المرتبة الرابعة عالميًا بعد الولايات المتحدة والصين وألمانيا.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)