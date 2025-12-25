الاقتصاد الياباني يلتقط أنفاسه: رفع توقعات النمو للعام المالي 2026

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- رفعت الحكومة اليابانية، يوم الأربعاء، توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسنة المالية 2026 إلى 1.3%، مقارنة بتوقع سابق بلغ 0.9% في أغسطس/ آب الماضي، مدعومة بتراجع معدلات التضخم المتوقع، ما يُسهم في دعم الاستهلاك الخاص والاستثمار التجاري.

وتُستخدم هذه التوقعات الحكومية في تقدير الإيرادات الضريبية للسنة المالية التي تبدأ في أبريل المقبل، وهي أعلى من متوسط توقعات مراكز الأبحاث الخاصة، الذي يبلغ 0.8%.

وعلى مستوى مكونات النمو، رفعت الحكومة توقعاتها لنمو الاستهلاك الخاص إلى 1.3% بدلًا من 1.1%، كما عدّلت توقعاتها لنمو الإنفاق الرأسمالي للشركات إلى 2.8% مقارنة بـ 1.9% سابقًا. ومن المتوقع أيضًا أن ترتفع الصادرات بنسبة 2.0%.

وأشارت الحكومة إلى أن الاقتصاد الياباني يُرجّح أن يحافظ على متانته بشكل عام، رغم التأثيرات السلبية المحتملة لارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية.

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 1.9%، في حين يُقدَّر أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 3.4% ليصل إلى 692 تريليون ين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)