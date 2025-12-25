إنفلونزا الطيور تعود للظهور في إيباراكي شرق اليابان

أخبار اليابان

إيباراكي - (جيجي برس)-- أعلنت حكومة محافظة إيباراكي، يوم الخميس، تأكيد تفشي إنفلونزا الطيور شديدة العدوى في إحدى مزارع الدواجن، في أول حالة من نوعها تُسجَّل في هذه المحافظة الواقعة شرق اليابان خلال الموسم الحالي.

وسيؤدي تفشي المرض في مزرعة دواجن بمدينة شيروساتو إلى إعدام نحو 970 ألف دجاجة بيّاضة، في أكبر عملية إعدام من نوعها تُنفَّذ في البلاد هذا الموسم.

وتُعد هذه الحالة العاشرة لإصابة مزارع الدواجن بإنفلونزا الطيور في اليابان خلال الموسم الحالي، ليرتفع إجمالي عدد الدجاج الذي تقرر إعدامه إلى نحو 3.65 مليون دجاجة.

وفي الموسم الممتد من خريف عام 2022 إلى ربيع عام 2023، تم تأكيد 84 حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في 26 محافظة، وأسفرت عن إعدام نحو 17.71 مليون دجاجة، وهو رقم قياسي أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار البيض.

وتشهد أسعار البيض ارتفاعًا ملحوظًا هذا الموسم؛ إذ بلغ سعر الجملة للبيض متوسط الحجم، وفقًا لما أعلنته شركة JA Z-Tamago يوم الخميس، 345 ينًا للكيلوغرام في منطقة طوكيو، وهو مستوى قريب من أعلى سعر قياسي سُجِّل سابقًا عند 350 ينًا خلال الفترة من مارس/ آذار إلى يونيو/ حزيران 2023.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)