إسرائيل تدعو اليابان إلى الإسهام في تعليم السلام داخل غزة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعرب السفير الإسرائيلي لدى اليابان، جلعاد كوهين، عن أمله في أن تسهم اليابان في توفير تعليم السلام للأجيال القادمة في قطاع غزة، بهدف منع وقوع هجمات مستقبلية على إسرائيل.

وفي مقابلة مع وكالة جيجي برس أُجريت في طوكيو يوم الخميس، قال كوهين إن النظام التعليمي في الأراضي الفلسطينية، بحسب وصفه، يفتقر إلى تعليم السلام، مدعيًا أنه يتضمن ما وصفه بـ«التحريض» و«خطاب الكراهية» و«الدعوة إلى قتل اليهود».

وأشار السفير إلى أن اليابان تمتلك سجلًا طويلًا في دعم برامج تعليم السلام حول العالم، معربًا عن ترحيبه بمشاركتها أيضًا في جهود إعادة إعمار البنية التحتية في غزة.

وفيما يتعلق بالقيود التي فرضتها إسرائيل من خلال نظام تسجيل للمنظمات غير الحكومية، وهو ما يحدّ من أنشطة العديد من المنظمات الدولية في قطاع غزة، اقترح كوهين إمكانية اضطلاع منظمات غير حكومية يابانية بدور في أنشطة الإغاثة هناك، معتبرًا أن «اليابان ليست مُسيّسة».

وأضاف أن خطة سلام يروّج لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتضمن تشكيل قوة استقرار دولية تتولى الحفاظ على الأمن ونزع سلاح حركة حماس الإسلامية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)