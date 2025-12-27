الصين تُصدر أوامر لوكالات السفر بتقليص الرحلات الجماعية إلى اليابان

أخبار اليابان

بكين - (جيجي برس)-- أفادت مصادر مطلعة، يوم الجمعة، بأن الحكومة الصينية أصدرت تعليمات لوكالات السفر داخل البلاد بتقليص عدد الرحلات الجماعية المتجهة إلى اليابان.

وذكرت المصادر أن إحدى وكالات السفر طُلب منها خفض وتيرة هذه الرحلات إلى نحو 60% من مستواها السابق، في حين حُثّت وكالة أخرى على إلغاء جميع الحجوزات المتعلقة بالرحلات الجماعية إلى اليابان.

ويُعتقد أن هذه الخطوة تهدف إلى دفع المواطنين الصينيين إلى الامتثال لدعوة بكين بتجنب السفر إلى اليابان، في إطار زيادة الضغط على جارتها في شرق آسيا.

وقد تصاعدت التوترات بين طوكيو وبكين عقب تصريحات أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي في البرلمان بشأن احتمال وقوع طارئ في تايوان. وعلى إثر ذلك، أصدرت إدارة الرئيس الصيني شي جينبينغ في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني بيانًا دعت فيه المواطنين الصينيين إلى الامتناع عن زيارة اليابان، بحسب ما أفادت به مصادر متعددة، التي أشارت إلى أن التعليمات لوكالات السفر صدرت بعد ذلك بوقت قصير.

كما أُمرت إحدى الوكالات الحكومية الكبرى بالتوقف عن تنظيم جميع الرحلات الجماعية إلى اليابان. ورغم إيقاف المبيعات فورًا، قامت السلطات الصينية بزيارة أحد منافذ البيع التابعة للوكالة للتحقق من الامتثال، وهددت بفرض عقوبات في حال عدم الالتزام بالتعليمات.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)