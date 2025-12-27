هجوم بسكين ومادة غامضة يسفر عن 15 مصابًا في وسط اليابان

أخبار اليابان

شيزوكا - (جيجي برس)-- أُصيب 15 رجلاً في هجوم مسلح بسكين داخل مصنع شركة يوكوهاما للمطاط في مدينة ميشيما بمحافظة شيزوؤكا، مساء الجمعة، في حادث أثار صدمة واسعة في المنطقة الصناعية التي تُعدّ من أبرز مراكز إنتاج الإطارات في اليابان.

وقع الهجوم حوالي الساعة الرابعة مساءً، حيث تلقت شرطة المحافظة بلاغاً طارئاً يفيد بتعرض عدد من العمال للطعن ورشهم بسائل مجهول داخل أحد أقسام الإنتاج. وألقت الشرطة القبض على المشتبه به ماساكي أوياما، 38 عاماً، وهو من سكان ميشيما، في الموقع نفسه بتهمة الشروع في القتل. ويُعتقد أن أوياما بدأ بالهجوم على رجل يبلغ من العمر 28 عاماً بطعنة بسكين مطبخ كبيرة، ثم استمر في مهاجمة عمال آخرين بشكل عشوائي قبل أن يتمكن زملاؤهم من السيطرة عليه وتقييده حتى وصول الشرطة.

عند وصول الضباط، كان العمال قد تمكنوا بالفعل من إيقاف المشتبه به، الذي لم يُبدِ مقاومة تذكر. ونُقل الضحايا الـ15، الذين تتراوح أعمارهم بين العشرينيات والخمسينيات، إلى مستشفيات ميشيما ونومازو المجاورة. وأكدت فرق الإسعاف أن جميعهم كانوا واعين عند نقلهم، مع إصابات متفاوتة الخطورة، بعضها طعنات سطحية في الأطراف وبعضها أعمق في الجذع، إضافة إلى إصابات بسبب السائل الذي رُشّ، والذي يُجرى تحليله حالياً لتحديد طبيعته.

أغلقت الشرطة المصنع بالكامل لإجراء مسح جنائي شامل، بينما أكدت شركة يوكوهاما للمطاط في بيان سريع أنها تتعاون بشكل كامل مع التحقيقات، وأنها ستقدم دعماً نفسياً وطبياً للمتضررين وعائلاتهم. ولم تكشف الشرطة بعد عن الدافع وراء الهجوم، لكن مصادر قريبة من التحقيق أشارت إلى أن المشتبه به قد يكون له صلة سابقة بالمصنع أو ببعض العاملين، دون تأكيد رسمي حتى الآن.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)