الشرطة العسكرية الأمريكية تحتجز مدنياً في أوكيناوا عن طريق الخطأ

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أفادت لجنة مشتركة بين الحكومتين اليابانية والأمريكية، يوم الجمعة، بأن الشرطة العسكرية الأمريكية في محافظة أوكيناوا، أقصى جنوب اليابان، احتجزت مدنياً عن طريق الخطأ في مدينة أوكيناوا بتاريخ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ولا يسمح اتفاق وضع القوات بين اليابان والولايات المتحدة للشرطة العسكرية الأمريكية باحتجاز المدنيين خارج القواعد الأمريكية. وأكد بيان صادر عن اللجنة المشتركة اليابانية الأمريكية على ضرورة ”منع تكرار مثل هذه الحوادث باتخاذ جميع التدابير اللازمة“.

ووفقاً للبيان، احتجزت الشرطة العسكرية مواطناً أمريكياً أثناء قيامها بدورية منفردة. وقد بدأت هذه الدوريات في سبتمبر/أيلول عقب سلسلة من حوادث الاعتداء الجنسي التي تورط فيها أفراد من الجيش الأمريكي في المحافظة.



بينما ينتقد البعض في المحافظة هذه الدوريات الأمريكية باعتبارها انتهاكًا للسيادة اليابانية، يعتزم الجيش الأمريكي استئناف هذه الدوريات بحلول نهاية العام أو لاحقًا بعد تدريب أفراد الشرطة العسكرية.

وترى الحكومة اليابانية أن المبادرة الأمريكية تُسهم في الحفاظ على النظام والانضباط داخل القوات الأمريكية في اليابان.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)