مشاهد مرعبة على طريق سريع في اليابان: تصادم عنيف يشعل النيران ويخلّف مصابين

أخبار اليابان

غونما - (جيجي برس)-- لقي شخصان مصرعهما وأُصيب 26 آخرون في حادث تصادم متسلسل هائل شمل 67 مركبة على طريق كان-إيتسو السريع في محافظة غونما شرق اليابان، مساء الجمعة، في أحد أكبر الحوادث المرورية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.

وقع الحادث قرابة الساعة 7:30 مساءً بالقرب من تقاطع ميناكامي في بلدة ميناكامي، حيث تشير التحقيقات الأولية لشرطة المرور في المحافظة إلى أن تجمّد سطح الطريق – نتيجة تساقط الثلوج الخفيف والبرودة الشديدة التي بلغت درجات الحرارة تحت الصفر – كان السبب الرئيسي في انزلاق المركبات وفقدان السيطرة عليها.

أوضحت الشرطة أن إحدى الضحيتين هي ميوكي واكيتا (77 عاماً) من مدينة تشوفو في طوكيو، وكانت تجلس في المقعد الخلفي لسيارة عائلية يقودها أحد أقاربها. أما الضحية الثانية، فهو سائق شاحنة عُثر عليه صباح السبت داخل مقعد القيادة في إحدى الشاحنات الكبيرة بعد أن احترقت المركبة.

امتد موقع التصادمات على مسافة تقارب 300 متر على منعطف يساري طفيف في الطريق السريع. وبحسب التحقيقات الأولية، بدأت السلسلة عندما اصطدمت شاحنة كبيرة بشاحنة متوسطة الحجم كانت متوقفة على جانب الطريق بسبب عطل أو انزلاق، ثم تتابعت الاصطدامات الخلفية بسرعة، مما أدى إلى تداخل عشرات المركبات. واندلع حريق في إحدى السيارات الخفيفة، ما أدى إلى اشتعال النيران في نحو 20 مركبة متجاورة، وزاد من تعقيد عمليات الإنقاذ في الظلام والبرد الشديد.

عملت فرق الإطفاء والإنقاذ طوال الليل بمساعدة مروحيات ومعدات ثقيلة لإخماد الحرائق وإخراج المحاصرين، بينما أغلقت السلطات الطريق السريع في الاتجاهين لساعات طويلة. وأكدت الشرطة أن معظم الإصابات كانت متوسطة إلى خفيفة، مع نقل العديد من المصابين إلى مستشفيات مايباشي وتاكاساكي المجاورة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)