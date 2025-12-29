مساحة آمنة للشباب: كيف تعالج اليابان القضايا الجنسية الحساسة؟

أخبار اليابان

يوكوهاما -(جيجي برس)-- تشهد عيادات الشباب التي تقدّم استشارات بأسعار معقولة حول المشكلات الصحية الجنسية والجسدية توسّعًا تدريجيًا في اليابان، رغم أن مستوى الوعي العام بها لا يزال محدودًا.

وقالت شوكو كيزاكي، طبيبة نساء وتوليد تبلغ من العمر 45 عامًا وتدير عيادة للشباب منذ نحو أربع سنوات: «نريد أن يتمكّن الناس من القدوم إلينا دون قلق أو شعور بالتوتر».

وتعود فكرة عيادات الشباب إلى السويد في سبعينيات القرن الماضي. وبحلول السنة المالية 2022، بلغ عدد هذه المراكز في اليابان نحو 60 مركزًا، توفّر استشارات مجانية أو منخفضة التكلفة، وتستهدف بشكل أساسي الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 25 عامًا أو أقل.

وعندما افتتحت كيزاكي عيادتها لأمراض النساء والتوليد في مدينة يوكوهاما بمحافظة كاناغاوا، القريبة من طوكيو، في أكتوبر 2021، أضافت إليها عيادة للشباب «لجعل خدمات صحة المرأة في متناول الجميع، وتهيئة بيئة يستطيع فيها الشباب التحدّث بحرية منذ سن مبكرة».

وفي هذه العيادة، تستمع الممرضات والقابلات إلى الشباب — من طلاب المرحلة الإعدادية وحتى أوائل العشرينات من العمر — لمدة تقارب 30 دقيقة مقابل 500 ين فقط، دون اشتراط إبراز بطاقة التأمين الصحي الحكومي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)