مع ارتفاع الأسعار… متاجر اليابان تراهن على المنتجات منخفضة التكلفة

طوكيو - (جيجي برس)-- يتسابق تجار التجزئة في اليابان على طرح سلع منخفضة السعر، في وقت يواصل فيه المستهلكون ترشيد إنفاقهم تحت وطأة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

ومع تزايد صعوبة التميّز السعري بين الشركات بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام والعمالة، يسعى تجار التجزئة إلى كبح الأسعار من خلال استخدام مكونات أقل تكلفة، مثل الأرز المستورد، إضافة إلى تقليص أحجام المنتجات ومراجعة أساليب التغليف.

وفي هذا السياق، تعتزم شركة لوسون (Lawson Inc.)، المشغّلة لسلسلة متاجر صغيرة، طرح لفائف السوشي الموسمية «إيهوماكي» المصنوعة جزئيًا من أرز «كالروز» المستورد من الولايات المتحدة، بنسبة 10% من إجمالي الأرز المستخدم، في منطقة طوكيو والمناطق المحيطة بها خلال شهر فبراير. وقد لاقت هذه المنتجات إقبالًا كبيرًا في مرحلة الطلبات المسبقة، نظرًا لتسعيرها عند 430 ينًا، أي أقل بنحو 60 ينًا من لفائف «إيهوماكي» المصنوعة حصريًا من الأرز الياباني.

كما شهدت كعكات عيد الميلاد منخفضة التكلفة التي طرحتها الشركة العام الماضي، والتي خلت من إضافات مثل الفراولة، إقبالًا لافتًا، إذ ارتفعت الطلبات المسبقة بنسبة 80% مقارنة بالعام السابق. وقال رئيس شركة لوسون، سادانوبو تاكيماسو: «سنتخذ إجراءات متنوعة في عام 2026 أيضًا لمواصلة تقديم منتجات بأسعار معقولة».

وفي المقابل، قامت شركة فاميلي مارت، المنافسة في القطاع، بتوسيع تشكيلتها من الأطعمة الجاهزة ذات الحصص الصغيرة، مثل السلطات وأطباق المعكرونة. وتوفّر الشركة حاليًا أكثر من 20 نوعًا من هذه المنتجات، بأسعار تتراوح بين 200 و350 ينًا، وقد تم بيع أكثر من 230 مليون وجبة منها حتى نهاية يوليو/ تموز 2025.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)