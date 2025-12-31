أسطورة كرة القدم اليابانية كازويوشي ميورا ينضم إلى نادٍ جديد في سن 58 عامًا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلن نادي فوكوشيما يونايتد، يوم الثلاثاء، عن تعاقده مع أسطورة كرة القدم اليابانية كازويوشي ميورا (58 عاماً)، المعروف بلقب «الملك كازو»، للانضمام إلى صفوفه في دوري الدرجة الثالثة من الدوري الياباني للمحترفين (J3 League).

وسينضم ميورا، المهاجم الدولي السابق الذي يحمل أطول مسيرة احترافية نشطة في تاريخ كرة القدم العالمية، إلى الفريق على سبيل الإعارة حتى يونيو/ حزيران 2026، في أول عودة له إلى الدوري الياباني للمحترفين منذ مغادرته نادي يوكوهاما إف سي في عام 2021.

وقال ميورا في بيان رسمي نشره النادي: «أنا سعيد جداً بالانضمام إلى فوكوشيما يونايتد. سأخوض تحدياً جديداً مع زملاء شبان مليئين بالطاقة. شغفي بكرة القدم لا يتغير مهما تقدم بي العمر، وسأبذل كل ما أستطيع لمساعدة الفريق على تحقيق أهدافه».

يأتي هذا التعاقد بعد موسم قضاه «كازو» مع نادي أتلتيكو سوزوكا في الدوري الياباني لكرة القدم (JFL)، أعلى مستوى للهواة في البلاد، حيث سجّل 3 أهداف في 18 مباراة رغم تقدمه في السن. ويُعدّ فوكوشيما يونايتد، الذي يقع في محافظة فوكوشيما المتضررة من كارثة 2011، أحد الأندية التي تركز على بناء جيل جديد مع الاستفادة من خبرة اللاعبين المخضرمين.



يحمل ميورا الرقم القياسي العالمي كأكبر لاعب كرة قدم محترف في التاريخ، حيث بدأ مسيرته الاحترافية عام 1986 مع نادي سانتوس البرازيلي، ولا يزال يلعب حتى الآن في سن الـ58. ويُتوقع أن يُحدث انضمامه ضجة كبيرة في الدوري الثالث، حيث سيجذب الجماهير إلى ملعب تازوكا ويُلهم اللاعبين الشباب بقصة إصراره وشغفه الذي لا ينتهي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)