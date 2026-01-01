إمبراطور اليابان يجدد دعوته للتأمل في قيمة السلام

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- جدّد الإمبراطور الياباني ناروهيتو، في رسالته بمناسبة رأس السنة الجديدة الصادرة يوم الخميس، تأملاته بشأن قيمة السلام الذي تنعم به اليابان في الوقت الحاضر.

وبعد أن استعاد في العام الماضي مآسي الحرب العالمية الثانية، تزامنًا مع الذكرى الثمانين لانتهائها، قال الإمبراطور: «أدركتُ تمامًا أهمية الاستمرار في نقل تاريخ بلادنا إلى الأجيال القادمة».

وفي الرسالة المكتوبة التي نُشرت عبر وكالة البلاط الإمبراطوري، أعرب الإمبراطور عن أسفه العميق إزاء ما تشهده الساحة الدولية، قائلًا إنه من «المؤلم للغاية» رؤية هذا العدد الكبير من الأرواح يُزهق في الحروب والصراعات حول العالم.

وأضاف: «أعتقد أنه من المهم أن يسعى الناس إلى التفاهم المتبادل من خلال الحوار المستمر، ومواصلة التعاون من أجل بناء عالم يسوده السلام».

كما أعرب الإمبراطور ناروهيتو عن تعاطفه مع المتضررين من الكوارث الطبيعية التي شهدتها اليابان خلال العام الماضي، بما في ذلك الزلازل والأمطار الغزيرة، فضلًا عن الصعوبات الناجمة عن التضخم. واختتم رسالته بالقول: «أتمنى أن يتمكّن الناس من تجاوز هذه التحديات من خلال رعاية بعضهم بعضًا وتقديم الدعم المتبادل».













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)