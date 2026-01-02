إقامة حفل رأس السنة الجديدة في القصر الإمبراطوري بطوكيو

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أُقيمت مراسم تهنئة رأس السنة في القصر الإمبراطوري بطوكيو، يوم الخميس، أول أيام عام 2026، حيث استقبل الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو التهاني من رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي وكبار المسؤولين.

وفي الفترة الصباحية، احتفل الإمبراطور والإمبراطورة بحلول العام الجديد إلى جانب أفراد من العائلة الإمبراطورية، من بينهم ولي العهد الأمير أكيشينو وولي العهدة الأميرة كيكو.

وشهدت المراسم حضور الأمير هيساهيتو، نجل ولي العهد وولي العهدة، للمرة الأولى، بعد أن بلغ سن الرشد في سبتمبر/ أيلول الماضي. ويُذكر أن الأمير يدرس حاليًا في سنته الأولى بجامعة تسوكوبا.

وفي وقت لاحق، التقى الإمبراطور والإمبراطورة برئيسة الوزراء تاكايتشي وأعضاء حكومتها، إضافة إلى رئيسي مجلسي البرلمان الياباني.

وقال الإمبراطور ناروهيتو في كلمة بهذه المناسبة: «يسعدني حقًا أن أحتفل ببداية العام الجديد معكم جميعًا. ومع مطلع هذا العام، أدعو بأن ينعم الشعب بالسعادة وأن تشهد بلادنا مزيدًا من الازدهار».









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)