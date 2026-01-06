لماذا يُدهش البيض والحليب اليابانيان الزوار الأجانب؟

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تُسوَّق المكوّنات الغذائية اليابانية، ولا سيما البيض والحليب، على نحوٍ متزايد لتلبية الطلب المتنامي من الزوار الأجانب، في ظل ازدهار السياحة الوافدة إلى اليابان.

وأظهر استطلاع أجرته وكالة السياحة اليابانية عام 2024 حول اتجاهات الاستهلاك السياحي أن 82.2% من المشاركين ذكروا أن أكثر ما يتطلعون إليه قبل زيارة اليابان هو تجربة الطعام الياباني، ما يعكس المكانة المحورية للمطبخ المحلي في الجذب السياحي.

ومع ارتفاع أعداد الزوار الأجانب منذ انحسار جائحة كورونا، يُتوقع أن يُسهم تداول تجارب الطعام الياباني على وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز الطلب على المكوّنات الغذائية المحلية، خاصة تلك التي ترتبط بالجودة والسلامة الغذائية.

واستجابةً لهذا التوجه، تعاونت جمعية الدواجن اليابانية مع شركة ABC Cooking Studio في حي تشيودا بطوكيو لتنظيم دورات طهي مخصّصة للسياح الأجانب، تركّز على استخدام البيض الياباني.

وتشمل هذه الدورات إعداد «تاماغوياكي»، وهي عجة البيض اليابانية الملفوفة التي اكتسبت شهرة واسعة من خلال تقديمها في مطاعم السوشي ونُزل الريوكان التقليدية، إضافةً إلى طبق البيض النيء فوق الأرز، وهو أسلوب شائع في اليابان لكنه غير مألوف في كثير من الدول الأخرى.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)