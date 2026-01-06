كلاب الدعم النفسي تُخفف من معاناة الأطفال المرضى في المستشفيات اليابانية

أخبار اليابان

طوكيو -(جيجي برس)-- بدأت بعض المؤسسات الطبية في اليابان اعتماد كلاب الدعم النفسي لمرافقة الأطفال المرضى خلال فترات العلاج وإعادة التأهيل، في مبادرة تهدف إلى التخفيف من القلق والتوتر الناتجين عن الابتعاد عن العائلة والبيئة المألوفة.

ونظرًا لارتفاع التكاليف المرتبطة بتدريب ورعاية هذه الكلاب، تلجأ بعض المستشفيات إلى التمويل الجماعي لتأمينها. وتُستخدم كلاب الدعم النفسي على نطاق واسع في الولايات المتحدة ودول أخرى، وغالبًا ما يُختار كلاب الريتريفر لهذه المهمة لما تتمتع به من طبيعة ودودة وسهولة في التفاعل مع الأطفال.

وعلى خلاف كلاب العلاج التي تزور المستشفيات لفترات محدودة وتتفاعل مع المرضى بشكل مؤقت، يتم تخصيص كلاب الدعم النفسي لمستشفيات بعينها، حيث تعمل بشكل دائم مع طواقم طبية ومدرّبين محترفين خضعوا لتدريب متخصص.

وترافق هذه الكلاب الأطفال خلال خضوعهم للعمليات الجراحية، كما تُسهم في برامج إعادة التأهيل عبر اللعب والتفاعل، ما يساعد المرضى الصغار على تجاوز الخوف وتعزيز حالتهم النفسية.

وبحسب منظمة «شاين أون! كيدز»، وهي منظمة غير ربحية معتمدة مقرها حي تشو في طوكيو، فقد أُدخلت كلاب الدعم النفسي إلى اليابان لأول مرة عام 2010، من خلال مستشفى شيزوكا للأطفال، قبل أن تتوسع التجربة تدريجيًا إلى مؤسسات طبية أخرى.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)