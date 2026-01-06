ما علاقة الأسنان بطول العمر؟ دراسة يابانية تُجيب

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أفادت دراسات بحثية حديثة بأن الخضوع المنتظم لفحوصات الأسنان والعلاج المبكر لمشاكل الفم قد يُسهمان في إطالة متوسط العمر لدى كبار السن.

وكانت دراسات سابقة قد أشارت إلى وجود علاقة بين عدد الأسنان ومعدل الوفاة لأي سبب، غير أن المعايير السنية الدقيقة التي يمكن استخدامها للتنبؤ بمخاطر الوفاة ظلت غير واضحة إلى حد كبير.

وفي هذا السياق، حلّلت ناوكو أوتسوكي، المحاضِرة في جامعة أوساكا الحضرية، وفريقها البحثي، بمشاركة باحثين من جامعة أوساكا، بيانات فحوصات الأسنان للفترة المالية 2018–2020، والتي شملت 190,282 شخصًا من سكان مدينة أوساكا تبلغ أعمارهم 75 عامًا فأكثر. وركّز التحليل على عدد الأسنان السليمة والمحشوة والمتسوّسة.

وأظهرت النتائج أن كبار السن الذين لا يملكون أي أسنان كانوا أكثر عرضة للوفاة لأي سبب بمقدار 1.7 مرة مقارنةً بمن يملكون 21 سنًا أو أكثر. كما تبيّن أن الجمع بين عدد الأسنان السليمة والمحشوة يُعد مؤشرًا أدق للتنبؤ بمعدلات الوفاة من الاعتماد على عدد الأسنان السليمة وحدها، أو على مجموع الأسنان السليمة والمحشوة والمتسوّسة معًا.

وخلص الباحثون إلى أن مخاطر الوفاة تنخفض كلما ازداد العدد الإجمالي للأسنان السليمة والمحشوة، محذّرين من أن إهمال علاج مشكلات الأسنان قد يؤدي إلى ارتفاع هذه المخاطر، ومؤكدين أهمية العناية المنتظمة بصحة الفم لدى كبار السن.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)