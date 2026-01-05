بيع سمكة تونة ضخمة بأكثر من 3 مليون دولار في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- سُجِّل رقم قياسي جديد في مزاد التونة السنوي بمناسبة رأس السنة، حيث بيعت سمكة تونة زرقاء الزعانف بسعر بلغ 510.3 مليون ين ياباني في سوق تويوسو بطوكيو صباح الاثنين.

وانطلق المزاد، الذي يحظى بمتابعة إعلامية وشعبية واسعة، عند الساعة 5:10 صباحًا مع قرع الجرس إيذانًا بالبدء. ومن بين نحو 250 سمكة تونة عُرضت للبيع، استحوذت سمكة تونة زرقاء الزعانف تزن 243 كيلوغرامًا، صيدت قبالة مدينة أوما في محافظة أوموري، على أعلى سعر، إذ بلغ 2.1 مليون ين للكيلوغرام الواحد.

وبهذا السعر، حطّم المزاد الرقم القياسي السابق المسجَّل عام 2019، والذي بلغ 1.2 مليون ين للكيلوغرام. وتُعد تونة أوما من أجود أنواع التونة وأكثرها قيمة في اليابان، لما تتمتع به من جودة عالية ونكهة مميزة.

وحققت شركة كيومورا، المشغّلة لسلسلة مطاعم «سوشي زانماي» الشهيرة، أعلى عرض في مزاد رأس السنة للمرة الأولى منذ ست سنوات. كما تجاوز السعر الحالي الرقم القياسي السابق الذي سجلته الشركة نفسها عام 2019، والبالغ 333.6 مليون ين.

وبدا رئيس الشركة، كيوشي كيمورا، متفاجئًا نسبيًا من النتيجة، وقال تعليقًا على المزاد: «آمل أن يشعر أكبر عدد ممكن من الناس بالنشاط والحيوية بعد تناول هذه التونة المباركة».













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)