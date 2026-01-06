المعارضة اليابانية تحذر من تداعيات الهجمات الأمريكية على فنزويلا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعرب قادة أحزاب المعارضة في اليابان، يوم الاثنين، عن قلقهم إزاء الهجمات الأمريكية على فنزويلا، موجّهين انتقادات لطريقة تعامل الحكومة اليابانية مع هذه التطورات.

وقال تيتسو سايتو، رئيس حزب كوميتو، الحليف السابق للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، خلال مؤتمر حزبي: «أخشى أن تُسهم هذه الهجمات في زعزعة النظام الدولي على نحوٍ خطير».

وأضاف: «ينبغي على الحكومة اليابانية أن تحثّ الولايات المتحدة على إدراك أهمية الالتزام بالقانون الدولي».

من جانبه، قال يوشيهيكو نودا، رئيس الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، في تصريحات للصحفيين، إن «الهجمات الأمريكية تثير شكوكًا جدّية من منظور القانون الدولي».

وأضاف نودا: «لا ينبغي لليابان وحدها أن تتحرك، بل يجب على الدول متوسطة القوة، بما في ذلك الدول الأوروبية والآسيوية، أن تتعاون فيما بينها للمطالبة بالامتثال للقانون الدولي».





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)