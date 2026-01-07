【فيديو】بيع سمكة تونة ضخمة مقابل 3.2 مليون دولار في اليابان

أخبار اليابان

حطمت سمكة تونة زرقاء الزعنفة كل الأرقام القياسية في أول مزاد للعام الجديد بسوق تويوسو للمنتجات البحرية بالجملة في طوكيو، حيث بيعت بمبلغ مذهل تجاوز 3.2 مليون دولار.

أُقيم المزاد السنوي الشهير صباح الاثنين وسط حضور كثيف من التجار وملاك المطاعم، حيث عرضت أسماك تونة نيئة ومجمدة اصطيدت في المياه اليابانية ومناطق محيطية أخرى حول العالم. وكانت النجمة اللامعة لهذا العام سمكة تونة زرقاء الزعنفة وزنها حوالي 250 كيلوغراماً، رست في ميناء أوما بمحافظة آوموري شمال شرق اليابان.

فازت بها سلسلة مطاعم سوشي شهيرة مقرها في منطقة تسوكيجي بطوكيو، بعد تقديم عرض قياسي بلغ 510 ملايين ين (نحو 3.2 مليون دولار أمريكي)، متفوقة بفارق كبير على المنافسين. وصرح رئيس الشركة كيمورا كييوشي عقب إتمام الصفقة: «هذه سمكة تميمة حظ للعام الجديد. نأمل أن يستمتع بها الناس في جميع أنحاء اليابان، وأن يشعروا بالانتعاش والتفاؤل عند تناول قضمة منها».

يُعدّ هذا السعر الأعلى على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات القابلة للمقارنة في عام 1999، متجاوزاً الرقم القياسي السابق البالغ 333 مليون ين الذي سُجل عام 2019. ويعد سوق تويوسو، الذي خلف سوق تسوكيجي التاريخي عام 2018، أكبر سوق للأسماك في العالم، ويجذب آلاف الزوار والمشاهدين عبر البث المباشر كل عام، مما يحول المزاد إلى مناسبة ثقافية واقتصادية بارزة تفتتح بها اليابان العام الجديد بحماس وتفاؤل.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)