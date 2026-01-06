زلزال بقوة 6.2 درجة يهز غرب اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- ضربت سلسلة من الزلازل القوية غرب اليابان صباح الثلاثاء، حيث بلغت أقواها 6.2 درجة على مقياس ريختر، مسجلة شدة 5 درجات على مقياس الشدة الياباني – وهو رابع أعلى مستوى في البلاد – في محافظتي شيماني وتوتوري.

وفقاً لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية (JMA)، وقع الزلزال الرئيسي في الساعة 10:18 صباحاً على عمق حوالي 10 كيلومترات قبالة الساحل الشرقي لشيماني، وشعر به السكان بشدة 5 درجات في مدينة ماتسوي (عاصمة المحافظة) ومدينة ساكايميناتو في محافظة توتوري المجاورة. تبع ذلك زلزال آخر في الساعة 10:28 صباحاً، بلغت شدته 5 درجات أيضاً في مدينة ياسوجي بمحافظة شيماني.

أكدت الوكالة أن لا خطر من حدوث تسونامي نتيجة هذه الزلازل، كما لم تسجل أي إصابات أو أضرار كبيرة حتى الآن، رغم أن الاهتزازات كانت قوية بما يكفي لإسقاط بعض الأغراض في المنازل والمحال التجارية في المناطق المتضررة. وتابعت السلطات المحلية إصدار تحذيرات للسكان بضرورة الحذر من الهزات الارتدادية، حيث سُجلت حتى الآن أكثر من 20 هزة ارتدادية تجاوزت قوتها 3 درجات.

تقع منطقة غرب اليابان، وخاصة شبه جزيرة شيموكا في شيماني، على خطوط صدع نشطة، مما يجعلها عرضة للزلازل المتوسطة إلى القوية بشكل دوري. ودعت وكالة الأرصاد الجوية السكان إلى الاستمرار في الاستعداد لأي هزات إضافية خلال الأيام المقبلة، مع التأكيد على أن هذه السلسلة لا ترتبط مباشرة بأي نشاط بركاني أو تسونامي محتمل.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)